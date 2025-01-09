«Айнтрахт» может купить форварда сборной Германии в случае ухода Мармуша в «Ман Сити»

«Айнтрахт» рассматривает вариант с покупкой 31-летнего форварда сборной Германии и «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга в случае, если действующий нападающий франкфуртского клуба Омар Мармуш перейдёт в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, другими потенциальными кандидатами на замену Мармушу являются 24-летний центральный нападающий «Майнца» Жонатан Буркардт и 22-летнего форварда «Ренна» Арно Калимуэндо.

В нынешнем сезоне Фюллькруг принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее в СМИ появились сведения, что «Манчестер Сити» уже договорился с Мармушем об условиях его личного контракта.

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