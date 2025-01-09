Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Айнтрахт» может купить форварда сборной Германии в случае ухода Мармуша в «Ман Сити»

«Айнтрахт» может купить форварда сборной Германии в случае ухода Мармуша в «Ман Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

«Айнтрахт» рассматривает вариант с покупкой 31-летнего форварда сборной Германии и «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга в случае, если действующий нападающий франкфуртского клуба Омар Мармуш перейдёт в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, другими потенциальными кандидатами на замену Мармушу являются 24-летний центральный нападающий «Майнца» Жонатан Буркардт и 22-летнего форварда «Ренна» Арно Калимуэндо.

В нынешнем сезоне Фюллькруг принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее в СМИ появились сведения, что «Манчестер Сити» уже договорился с Мармушем об условиях его личного контракта.

Материалы по теме
«Айнтрахт» хочет получить € 80 млн за Мармуша, игрок договорился с «Сити» — Sky Sport

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android