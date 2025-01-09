Булыкин: перед «ПСЖ» стоит задача выиграть Лигу чемпионов, Хвиче точно нужен такой переход

Бывший форвард «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о потенциальном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ». Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» предложил «Наполи» € 80 млн за переход Кварацхелии.

«Хвиче точно нужен переход в «ПСЖ», там будет большая прибавка по зарплате. Кроме того, он будет биться за полуфиналы и финалы различных турниров, ведь перед «ПСЖ» стоит задача выиграть Лигу чемпионов. Это топ-уровень, где Кварацхелия будет играть с лучшими футболистами мира. Такой переход будет очень выгоден для французской команды, ведь Хвича отлично проявляет себя в атакующих действиях.

Конечно, наличие коммуникации на русском языке благодаря Сафонову — это здорово. Но всё равно важно общаться не только со своими, но и со всеми остальными, чтобы влиться в коллектив и в жизнь команды. Однако для Хвичи это не самое главное. На первое место выходят большой контракт и то, что Кварацхелия будет бороться за высокие места», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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