Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: перед «ПСЖ» стоит задача выиграть Лигу чемпионов, Хвиче точно нужен такой переход

Булыкин: перед «ПСЖ» стоит задача выиграть Лигу чемпионов, Хвиче точно нужен такой переход
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о потенциальном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ». Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» предложил «Наполи» € 80 млн за переход Кварацхелии.

«Хвиче точно нужен переход в «ПСЖ», там будет большая прибавка по зарплате. Кроме того, он будет биться за полуфиналы и финалы различных турниров, ведь перед «ПСЖ» стоит задача выиграть Лигу чемпионов. Это топ-уровень, где Кварацхелия будет играть с лучшими футболистами мира. Такой переход будет очень выгоден для французской команды, ведь Хвича отлично проявляет себя в атакующих действиях.

Конечно, наличие коммуникации на русском языке благодаря Сафонову — это здорово. Но всё равно важно общаться не только со своими, но и со всеми остальными, чтобы влиться в коллектив и в жизнь команды. Однако для Хвичи это не самое главное. На первое место выходят большой контракт и то, что Кварацхелия будет бороться за высокие места», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Юрист назвал процент, который полагается «Рубину» и «Локомотиву» за переход Хвичи в «ПСЖ»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android