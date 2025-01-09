«Реал» Мадрид — «Мальорка»: стартовые составы команд на матч Суперкубка Испании

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Сегодня, 9 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». В качестве главного арбитра выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

«Мальорка»: Грейф, Маффео, Вальент, Мохика, Раильо, Морланес, Маскарель, Дардер, Родригес, Ларин, Мурики.

В среду, 8 января, в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Каталонский клуб одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник Гави и нападающий Ламин Ямаль. Финал данного соревнования состоится 12 января.

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