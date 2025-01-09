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Защитник «Спартака» Тавареш близок к переходу в «Авеш» на правах аренды — zerozero

Защитник «Спартака» Тавареш близок к переходу в «Авеш» на правах аренды — zerozero
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23-летний правый защитник «Спартака» Томаш Тавареш близок к тому, чтобы перейти в португальский клуб «Авеш» на правах аренды. Об этом сообщает zerozero.

По информации источника, Тавареш рассчитывает, что в «Авеше» он сможет получить больше игрового времени, чем в австрийском ЛАСКе, где он выступал на правах аренды в первой части нынешнего сезона, проведя четыре матча во всех турнирах.

Тавареш перешёл в московский клуб из «Бенфики» в январе 2023 года. За этот период португальский футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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