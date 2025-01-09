«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Диалло до 2030 года

«Манчестер Юнайтед» пролонгировал трудовое соглашение с 22-летним крайним нападающим Амадом Диалло до 30 июня 2030 года. Об этом информирует пресс-служба «красных дьяволов» на официальном сайте.

«Очень горжусь, что подписал новый контракт. У меня уже было несколько невероятных моментов с этим клубом, но ещё много всего впереди. У меня огромные амбиции в футболе, и я хочу войти в историю «Манчестер Юнайтед», — сказал Диалло.

Предыдущий контракт ивуарийского футболиста с «Манчестер Юнайтед» был рассчитан до 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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