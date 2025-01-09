Александр Канищев: Артур не станет потерей для «Зенита», это не ключевой футболист

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о возможном уходе нападающего сине-бело-голубых Артура из клуба. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Атлетико Минейро» сделал уже несколько предложений действующему чемпиону России.

«Не в каждом клубе и не с каждым тренером футболист может себя проявить, хотя Артур не очень сильно выпадал в «Зените». Он не суперпокупка, но не был хуже многих российских футболистов. Если человек хочет уйти, нужно отпустить его. Пусть играет в клубе, где ему будет комфортно. Артур не станет потерей для «Зенита». Это не самый ключевой футболист», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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