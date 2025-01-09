39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 917-й гол в карьере в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом». Португальский футболист поразил ворота соперника на 42-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу хозяев.

В течение карьеры Роналду забил 782 гола на клубном уровне, и 135 — в составе португальской национальной команды.

Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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Роналду окунулся в воду в минусовую погоду: