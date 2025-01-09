Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду забил 917-й гол в карьере

Роналду забил 917-й гол в карьере
Комментарии

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 917-й гол в карьере в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом». Португальский футболист поразил ворота соперника на 42-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 14-й тур
09 января 2025, четверг. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Охдуд
Наджран
0:1 Годвин – 6'     1:1 Мане – 29'     2:1 Роналду – 42'     3:1 Мане – 88'    

В течение карьеры Роналду забил 782 гола на клубном уровне, и 135 — в составе португальской национальной команды.

Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Криштиану Роналду Подробнее
Материалы по теме
В Чехии научили искусственный интеллект искать будущих Роналду и Месси

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android