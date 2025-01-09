39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 917-й гол в карьере в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом». Португальский футболист поразил ворота соперника на 42-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу хозяев.
В течение карьеры Роналду забил 782 гола на клубном уровне, и 135 — в составе португальской национальной команды.
Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Роналду окунулся в воду в минусовую погоду:
- 9 января 2025
-
22:30
-
22:22
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:29
-
21:14
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:45
-
20:32
-
20:25
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:10
-
20:00
-
19:41
-
19:40
-
19:29
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:38
-
18:22