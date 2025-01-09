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«Лас-Пальмас» выступил с заявлением, критикующим решение одобрить регистрацию Ольмо

«Лас-Пальмас» выступил с заявлением, критикующим решение одобрить регистрацию Ольмо
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«Лас-Пальмас» на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором подверг критике Высший совет по спорту Испании (CSD) за разрешение, предоставленное «Барселоне» на регистрацию полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора, несмотря на то что ранее Ла Лига и Федерация футбола Испании официально отказали сине-гранатовым в этом.

«Решение Высшего совета по спорту нас удивило. Со стороны клуба «Лас-Пальмас» мы выражаем своё абсолютное несогласие. Считаем, что это решение представляет собой серьёзную угрозу для честности соревнований и создаёт тревожный прецедент, который может пошатнуть основы профессионального футбола в нашей стране.

Удивительно, но это решение было принято с необычайной скоростью, не допуская присутствия или участия Лиги и Федерации футбола Испании, основных действующих лиц в управлении испанским футболом. Эта процедура игнорирует предыдущие решения как самого Центрального депозитария, так и судов общей юрисдикции, создавая ощущение произвола, несовместимого с принципами прозрачности и справедливости, которые должны регулировать подобный процесс.

«Лас-Пальмас» призывает тщательно проанализировать последствия этих мер и надеется, что уважение к правилам, гарантирующим честность наших конкурентов, будет восстановлено.

«Лас-Пальмас» подтверждает свою приверженность защите справедливого, устойчивого и сбалансированного футбола, основанного на чётких правилах, согласованных всеми клубами», — сказано в заявлении клуба.

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