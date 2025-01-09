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«Барселона» зарегистрировала Ольмо и Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги

«Барселона» зарегистрировала Ольмо и Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги
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Официальный сайт испанской Ла Лиги подтверждает, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона соревнования.

Фото: Официальный сайт Ла Лиги

В начале января Ла Лига, как и Федерация футбола Испании, официально отказали каталонскому клубу в регистрационных действиях по Ольмо и Виктору. Однако в среду, 8 января, стало известно, что Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании до тех пор, пока апелляция сине-гранатовых будет рассматриваться в судебных инстанциях.

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