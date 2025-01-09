Гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Охдуд» в матче Про-Лиги

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Завершился матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Охдуд». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Марио Эскобар из Гватемалы. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На шестой минуте счёт в игре открыл нападающий «Аль-Охдуда» Савиур Годвин. На 29-й минуте вингер хозяев Садио Мане восстановил равновесие. В конце первого тайма форвард Криштиану Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд, забив гол с пенальти. На 88-й минуте Мане оформил дубль.

«Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице Про-Лиги. Команда набрала 28 очков за 14 матчей. «Аль-Охдуд» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 36 очков за 13 игр.

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