В эти минуты идёт второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Мальорка». В качестве главного арбитра выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «сливочных».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

В среду, 8 января, в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Каталонский клуб одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник Гави и нападающий Ламин Ямаль. Финал данного соревнования состоится 12 января.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: