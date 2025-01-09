Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид — «Мальорка»: Беллингем открыл счёт в матче на 63-й минуте

«Реал» Мадрид — «Мальорка»: Беллингем открыл счёт в матче на 63-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Мальорка». В качестве главного арбитра выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «сливочных».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Беллингем – 63'     2:0 Вальент – 90+3'     3:0 Родриго – 90+5'    

На 63-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

В среду, 8 января, в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Каталонский клуб одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник Гави и нападающий Ламин Ямаль. Финал данного соревнования состоится 12 января.

Материалы по теме
Карим Бензема: «Реал» — лучшая команда в мире, они очень сильны

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android