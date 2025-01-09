«Реал» Мадрид — «Мальорка»: Беллингем открыл счёт в матче на 63-й минуте
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В эти минуты идёт второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Мальорка». В качестве главного арбитра выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «сливочных».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Беллингем – 63' 2:0 Вальент – 90+3' 3:0 Родриго – 90+5'
На 63-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
В среду, 8 января, в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Каталонский клуб одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник Гави и нападающий Ламин Ямаль. Финал данного соревнования состоится 12 января.
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