«Ливерпуль» может побороться с «ПСЖ» за подписание Хвичи Кварацхелии — Орнштейн

«Ливерпуль» может рассмотреть возможность подписания крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, если он покинет итальянский клуб нынешней зимой. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мерсисайдцы не находятся в активном поиске нового вингера, однако могут побороться за него, если появится возможность приобрести его. В «Ливерпуле» восхищены игровыми качествами 23-летнего футболиста. Кварацхелией активно интересуется «ПСЖ».

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 85 млн.

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