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«Спартак» готовит новый контракт для Угальде на фоне интереса к нему из Европы — Романо

«Спартак» готовит новый контракт для Угальде на фоне интереса к нему из Европы — Романо
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Московский «Спартак» намерен предложить нападающему Манфреду Угальде новый, улучшенный контракт в связи с усилившимся к нему интересом со стороны европейских клубов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, ведущие клубы Европы заинтересованы в том, чтобы футболист красно-белых перешёл к ним в январское трансферное окно. «Спартак» испытывает желание удержать Угальде в клубе. На текущий момент переговоры между сторонами о новом трудовом соглашении продолжаются. Действующий контракт Угальде с московской командой рассчитан до лета 2028 года.

Ранее в СМИ появлялись сведения об интересе к нападающему со стороны «Манчестер Сити», «Челси», «Монако». В нынешнем сезоне костариканский футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Угальде составляет € 15 млн.

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