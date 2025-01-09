Борис Ротенберг: хочется, чтобы Батраков всегда играл в «Локомотиве» и стал легендой клуба

Директор Департамента развития молодёжного футбола ФК «Локомотив» Борис Борисович Ротенберг высказался о будущем 19-летнего полузащитника железнодорожников Алексее Батракове.

«Где бы я хотел видеть Батракова в будущем? В «Локомотиве». Всегда. Хочется, чтобы Алексей стал легендой «Локомотива». Если поступит выгодное и приемлемое для «Локомотива» и для самого игрока предложение, тогда руководство клуба, наверное, будет принимать решение. Но важно, чтобы воспитанники как можно дольше показывали результат в команде. Если Алексей когда-то, дай бог, станет чемпионом России, вот тогда, мне кажется, уже можно будет думать о дальнейших шагах. Но, повторюсь, это всегда вопрос и футболиста, и клуба», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.