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Экс-форвард «Спартака» Мелкадзе заявил, что поедет на сборы с «Ахматом»

Экс-форвард «Спартака» Мелкадзе заявил, что поедет на сборы с «Ахматом»
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Бывший нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе сообщил, что поедет на зимние учебно-тренировочные сборы вместе с грозненским «Ахматом». Отметим, что форвард уже выступал в составе клуба из Чеченской республики.

«Поеду на сборы с «Ахматом». Я этому рад, там хорошая команда. В прошлый раз у меня там чуть-чуть не получилось, но коллектив был хороший. Есть желание помочь команде. Да, положение у неё не самое лучшее. Но когда я переходил в «Тамбов», там тоже оно было не лучшим, однако клуб остался в РПЛ», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Последним клубом Георгия Мелкадзе был грузинский «Колхети-1913». В составе этой команды Георгий провёл 33 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ахмат» с 13 очками идёт на 15-м месте.

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