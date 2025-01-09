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Стала известна сумма, за которую «Барселона» готова продать Араухо в «Ювентус»

Стала известна сумма, за которую «Барселона» готова продать Араухо в «Ювентус»
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«Ювентус» проявляет активный интерес к 25-летнему центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, однако каталонский клуб не продаст уругвайского футболиста менее, чем за € 45-50 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, туринский клуб рассматривает вариант с арендой Араухо, но «Барселона» не готова отпускать защитника без обязательства выкупа со стороны «Ювентуса».

Подчёркивается, что Араухо отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта, заканчивающегося летом 2026 года. 25-летний футболист считает, что он заслуживает более выгодного предложения. «Барселона» хочет пролонгировать трудовое соглашение с Араухо до того, как начнётся его последний сезон в клубе.

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