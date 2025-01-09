Отец Кузяева сообщил, что Далер получил травму в матче с «Марселем»

Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, высказался об игре россиянина в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Марселем», а также рассказал, что футболист получил травму в этой встрече.

— Насколько Далер сейчас доволен своим положением в «Гавре»?

— У него всё нормально. Рабочая ситуация. Последняя игра показала, что он в хорошей форме. Неплохо себя проявил против такого сильного соперника, несмотря на счёт. Уверенно и достойно выглядел. Единственное — получил травму голеностопа в конце первого тайма, когда прерывал опасную атаку «Марселя». Он вышел во втором тайме. Думал, что получится, но, к сожалению, нога не дала. И вот сейчас проходит обследование, восстанавливается.

— Ближайший тур пропустит?

— Пока неизвестно. Он завтра только будет МРТ делать. Опухоль должна сойти сперва, а после медобследования уже всё станет понятно, — приводит слова Кузяева‑старшего «Матч ТВ».

Матч 16-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Гавром» состоялся 6 января. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте.

После этой победы в активе «Марселя» стало 33 очка. Команда находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата. «Гавр» с 12 очками идёт на 17-й строчке.

Напомним, Далер Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Зенитом» летом 2023 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл за французский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.