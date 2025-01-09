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Отец Кузяева сообщил, что Далер получил травму в матче с «Марселем»

Отец Кузяева сообщил, что Далер получил травму в матче с «Марселем»
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Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, высказался об игре россиянина в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Марселем», а также рассказал, что футболист получил травму в этой встрече.

— Насколько Далер сейчас доволен своим положением в «Гавре»?
— У него всё нормально. Рабочая ситуация. Последняя игра показала, что он в хорошей форме. Неплохо себя проявил против такого сильного соперника, несмотря на счёт. Уверенно и достойно выглядел. Единственное — получил травму голеностопа в конце первого тайма, когда прерывал опасную атаку «Марселя». Он вышел во втором тайме. Думал, что получится, но, к сожалению, нога не дала. И вот сейчас проходит обследование, восстанавливается.

— Ближайший тур пропустит?
— Пока неизвестно. Он завтра только будет МРТ делать. Опухоль должна сойти сперва, а после медобследования уже всё станет понятно, — приводит слова Кузяева‑старшего «Матч ТВ».

Матч 16-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Гавром» состоялся 6 января. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте.

После этой победы в активе «Марселя» стало 33 очка. Команда находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата. «Гавр» с 12 очками идёт на 17-й строчке.

Напомним, Далер Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Зенитом» летом 2023 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл за французский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
05 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
5 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Ронжье – 25'     2:0 Надир – 39'     3:0 Мопе – 43'     4:0 Ваи – 66'     5:0 Гарсия – 75'     5:1 Айю – 85'    
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