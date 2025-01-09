ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с АЕКом, но всё равно вылетел из Кубка Греции

Завершился ответный матч 1/4 финала Кубка Греции, в котором ПАОК встречался с АЕКом. Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск. Встреча завершилась вничью (1:1), однако гости прошли в полуфинал по сумме двух игр (2:1).

Первый гол в матче был забит на 90+1-й минуте. Его автором стал капитан ПАОКа Андрия Живкович. АЕК забил ответный мяч во втором дополнительном тайме. На 107-й минуте отличился Мозес Одубаджо.

Оба российских футболиста ПАОКа вышли в стартовом составе. Нападающий Фёдор Чалов был заменён на 65-й минуте, а полузащитник Магомед Оздоев покинул поле на 84-й минуте.

В полуфинале турнира АЕК сыграет с победителем пары «Панатинаикос» — «Олимпиакос».