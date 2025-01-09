Маффео упал от прикосновения Винисиуса, ранее игрок говорил, что нокаутировал бы бразильца

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео упал на газон после лёгкого прикосновения крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в очном матче команд в полуфинале Суперкубка Испании, проходящем в эти минуты.
Фото: Скриншот из трансляции
Эпизод произошёл на 13-й минуте встречи. Маффео и Винисиус вступили в борьбу за мяч на фланге. Защитник «Мальорки» выбил его за пределы футбольного поля, после чего оказался плечом к плечу с бразильским нападающим и подтолкнул его. В ответ на эти действия Винисиус прикоснулся к груди Маффео кистью руки, в результате чего испанский игрок упал на газон, показывая, что он испытывает боль.
В преддверии матча с «Реалом» Маффео дал интервью, в котором сказал, что в случае боя с Винисиусом он нокаутировал бы бразильского нападающего за 10 секунд.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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