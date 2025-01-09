«Реал» разгромил «Мальорку» в полуфинальном матче Суперкубка Испании

Завершился второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Мальорка». В качестве главного арбитра выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «сливочных».
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 63-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На 90+3-й минуте защитник «Мальорки» Мартин Вальент забил автогол. На 90+5-й минуте вингер «сливочных» Родриго Гоэс довёл счёт до разгромного.
Благодаря этой победе «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании, который состоится 12 января. В среду, 8 января, в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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