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Тумилович: для сборной России Беларусь — самый оптимальный соперник

Тумилович: для сборной России Беларусь — самый оптимальный соперник
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Бывший футболист белорусской национальной команды Геннадий Тумилович, ныне возглавляющий пляжный клуб «Кристалл», отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Беларуси летом этого года.

Ранее председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв сообщил, что Белорусская федерация футбола и Российский футбольный союз договорились о проведении товарищеского матча мужских сборных.

«Команды будут в одинаковом состоянии что в 2024 году, что в 2025 году. Уровень у сборной России выше. Не думаю, что будет повторение результата, но мы увидим что-то похожее. Для России Беларусь — самый оптимальный соперник», — приводит слова Тумиловича Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что матч между Россией и Беларусью может состояться следующим летом. Отметим, что все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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