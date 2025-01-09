Мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

Завершился второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором мадридский «Реал» победил «Мальорку» со счётом 3:0 благодаря голам полузащитника Джуда Беллингема, вингера Родриго Гоэса, а также автоголу защитника «Мальорки» Мартина Вальента.

Таким образом, в финале данного соревнования «Королевский клуб» встретится с «Барселоной», которая в первом полуфинальном матче победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0. Игра между испанскими грандами состоится 12 января. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.

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