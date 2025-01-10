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Агент игрока «Динамо» Чавеса рассказал, что футболист отклонил предложение «Гвадалахары»

Агент игрока «Динамо» Чавеса рассказал, что футболист отклонил предложение «Гвадалахары»
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Футбольный агент Клауди Курти, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса, отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в мексиканскую «Гвадалахару».

«Луис отклонил предложение «Гвадалахары», он счастлив в «Динамо», — приводит слова Курти «Евро-Футбол.Ру».

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне мексиканский полузащитник сыграл за московский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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