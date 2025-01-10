«Фулхэм» разгромил «Уотфорд» в матче третьего раунда Кубка Англии

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии по футболу, в котором встречались лондонский «Фулхэм» и «Уотфорд». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 4:1 и вышли в следующий раунд турнира.

Первый гол в матче был забит на 26-й минуте. Отличился бразильский нападающий «Фулхэма» Родриго Мунис. На 33-й минуте полузащитник «Уотфорда» Рокко Вата сравнял счёт. На 49-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал форвард Рауль Хименес. На 65-й минуте защитник Йоаким Андерсен отправил третий мяч в ворота гостей. На 85-й минуте Тимоти Кастань сделал счёт 4:1.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».