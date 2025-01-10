Матч «Реала» с «Мальоркой» закончился массовой потасовкой между футболистами

После того как мадридский «Реал» забил третий гол в ворота «Мальорки» в полуфинальном матче Суперкубка Испании (3:0), полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем шлёпнул по затылку защитника соперников Пабло Маффео, что вызвало недовольство у испанского игрока. Стычка между ними переросла в массовую потасовку.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Помимо футболистов на поле, в ситуацию пытались вмешаться запасные и заменённые игроки, одним из которых был крайний нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор. Также участником конфликта стал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, который пытался успокоить Маффео.

В финале турнира «Реал» встретится с «Барселоной». Матч пройдёт 12 января.

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