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Матч «Реала» с «Мальоркой» закончился массовой потасовкой между футболистами

Матч «Реала» с «Мальоркой» закончился массовой потасовкой между футболистами
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После того как мадридский «Реал» забил третий гол в ворота «Мальорки» в полуфинальном матче Суперкубка Испании (3:0), полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем шлёпнул по затылку защитника соперников Пабло Маффео, что вызвало недовольство у испанского игрока. Стычка между ними переросла в массовую потасовку.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Помимо футболистов на поле, в ситуацию пытались вмешаться запасные и заменённые игроки, одним из которых был крайний нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор. Также участником конфликта стал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, который пытался успокоить Маффео.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Беллингем – 63'     2:0 Вальент – 90+3'     3:0 Родриго – 90+5'    

В финале турнира «Реал» встретится с «Барселоной». Матч пройдёт 12 января.

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