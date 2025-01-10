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«Эвертон» уверенно обыграл «Питерборо Юнайтед» и вышел в четвёртый раунд Кубка Англии

«Эвертон» уверенно обыграл «Питерборо Юнайтед» и вышел в четвёртый раунд Кубка Англии
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Завершился матч третьего раунда Кубка Англии по футболу, в котором встречались ливерпульский «Эвертон» и «Питерборо Юнайтед». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0 и вышли в следующий раунд турнира.

Кубок Англии . 3-й раунд
09 января 2025, четверг. 22:45 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Питерборо Юнайтед
Питерборо
1:0 Бету – 42'     2:0 Ндиайе – 90+8'    

Первый гол в матче был забит на 42-й минуте. Отличился нападающий «Эвертона» Бету. Автором результативной передачи стал 17-летний полузащитник Харрисон Армстронг. На 90+8-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый, который реализовал Илиман Ндиайе.

Отметим, за три часа до игры с «Питереборо» руководство «Эвертона» объявило об отставке Шона Дайча с поста главного тренера. В этом матче командой руководили главный тренер команды U18 Лейтон Бэйнс и капитан «ирисок» Шеймус Коулман.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».

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