«Сити» в шаге от подписания игрока сборной Узбекистана Хусанова за € 50 млн — Sky Sport

«Манчестер Сити» крайне близок к приобретению 20-летнего защитника сборной Узбекистана и «Ланса» Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб сделал предложение французскому в размере € 50 млн, включая бонусы. Сам Хусанов «с нетерпением» ждёт перехода в «Манчестер Сити», который предлагает ему долгосрочный контракт.

Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусаинов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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