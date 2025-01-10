В четверг, 9 января, прошли матчи третьего раунда Кубка Англии по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Кубка Англии 9 января:

«Шеффилд Юнайтед» — «Кардифф Сити» — 0:1;

«Фулхэм» — «Уотфорд» — 4:1;

«Эвертон» — «Питерборо Юнайтед» — 2:0.

В пятницу, 10 января, состоятся ещё два матча в рамках третьего раунда турнира. «Уикомб» примет на своём поле «Портсмут», а «Астон Вилла» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед».

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале турнира «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.