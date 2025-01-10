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Александр Точилин высказался о шансах московского «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ

Александр Точилин высказался о шансах московского «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ
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Экс-защитник московского «Динамо» Александр Точилин оценил перспективы борьбы бело-голубых за золотые медали чемпионата России в текущем сезоне-2024/2025.

«В прошлом сезоне они показали, что могут бороться. В этом сезоне, наверное, есть такие же шансы. Вопрос – в каком состоянии и каком составе «Динамо» подойдет к весенней части чемпионата», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 столичное «Динамо» возглавляло чемпионскую гонку РПЛ перед заключительным матчем, но после выездного поражения от «Краснодара» (0:1) в решающем 30-м туре откатилось с первой строчки турнирной таблицы на третью.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 бело-голубые занимают четвёртое место, набрав 35 очков в 18 матчах. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» составляет четыре очка, от «Спартака» — два очка.

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