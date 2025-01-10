Агент Ивана Тимошенко назвал причину досрочного прекращения аренды в «Акроне»

Агент 25-летнего нападающего московской «Родины» Ивана Тимошенко Олег Ерёмин рассказал о причине досрочной приостановки аренды в тольяттинском «Акроне» и дальнейших карьерных планах игрока.

«Почему приостановили аренду? С точки зрения футболиста, мне кажется, ответ очевиден — не получал достаточного игрового времени в команде. Поэтому, конечно, его не могло это устраивать.

Я думаю, что пока мы останемся в «Родине» и будем играть за них. Если появится какое-то предложение от которого тяжело отказаться, ну, будем рассматривать его. Но в принципе, ближайшие планы у нас связаны с «Родиной», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Форвард выступающей в Мелбет Первой лиге московской «Родины» Иван Тимошенко с июля 2024 года находился в тольяттинском «Акроне» на правах аренды, которая была досрочно прекращена 9 января 2025 года. На счету нападающего в текущем сезоне 16 матчей за красно-чёрных во всех турнирах (11 в РПЛ), два гола и два результативных паса.

Видео: «Нефтехимик» разгромил «Родину» в матче 21-го тура Первой лиги