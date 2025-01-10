Точилин оценил справедливость претензий к обороне московского «Динамо»

Экс-защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался об уровне исполнителей в нынешней линии обороны бело-голубых.

«Осенью было много претензий к защите «Динамо»? Они идут уже давно, но здесь всё-таки надо говорить, что причина не именно в защитниках, а в построении игры в обороне. В «Динамо» достаточно квалифицированные защитники – это уже не раз отмечалось многими специалистами», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Московское «Динамо» под руководством главного тренера Марцела Лички занимает по итогам осенней части сезона-2024/2025 четвёртое место, набрав 35 очков в 18 матчах. Бело-голубые пропустили в чемпионате России 20 мячей, что является шестым показателем в лиге.

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