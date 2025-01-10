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«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Рашфорда на Кварацхелию — источник

«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Рашфорда на Кварацхелию — источник
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«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за грузинского нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию, сообщает ESPN со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» готов предложить обменять Кварацхелию на форварда Маркуса Рашфорда.

Ранее сообщалось, что интерес к грузинскому нападающему проявляют «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Хвича выступает за «Наполи» с 2022 года. Контрактное соглашение грузинского нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 85 млн.

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