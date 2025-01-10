Игорь Колыванов высказался о ежегодном детском турнире своего имени

Экс-нападающий московского «Динамо», итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов рассказал о проведении 17-го международного детского турнира «Кубок Колыванова».

«Турнир прошел замечательно, вот вчера закончился. Талантливые ребята? Им всего по 10 лет, они только начинают свой путь. Но уже приезжают и показывают свой уровень, стремятся побеждать.… Кубок Колыванова проводится уже 17 лет — все приезжают с удовольствием: и родители, и дети. Можем ли в следующем году ожидать проведение турнира? Я надеюсь на это! Пока что планируем, конечно же», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

17-й международный детский турнир «Кубок Колыванова» прошёл в Москве с 3 по 8 января 2025 года. Победителем соревнований стала команда московского «Локомотива», в финале юные железнодорожники переиграли со счётом 2:1 сверстников из столичного «Динамо».

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