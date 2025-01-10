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Эдуард Мор прокомментировал победу «Реала» над «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании

Эдуард Мор прокомментировал победу «Реала» над «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о крупной победе мадридского «Реала» над «Мальоркой» (3:0) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Беллингем – 63'     2:0 Вальент – 90+3'     3:0 Родриго – 90+5'    

«Сейчас «Реал» в такой отличной форме, что они добивают соперника, если есть возможность. Тем более, что матч с «Мальоркой» был жарким, в нём было много стычек. В такой ситуации тебе хочется поставить соперника на место. Показать ему, мол, что бы ты ни сделал, а счет на табло», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Два гола «Реала» из трёх влетели в сетку ворот «Мальорки» в добавленное время. В концовке игры между мадридцами и островитянами произошла массовая потасовка.

В финале Суперкубка «Реал» сыграет с «Барселоной», которая ранее переиграла в первом полуфинале «Атлетик» из Бильбао (2:0).

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