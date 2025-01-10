Эдуард Мор прокомментировал победу «Реала» над «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о крупной победе мадридского «Реала» над «Мальоркой» (3:0) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Сейчас «Реал» в такой отличной форме, что они добивают соперника, если есть возможность. Тем более, что матч с «Мальоркой» был жарким, в нём было много стычек. В такой ситуации тебе хочется поставить соперника на место. Показать ему, мол, что бы ты ни сделал, а счет на табло», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Два гола «Реала» из трёх влетели в сетку ворот «Мальорки» в добавленное время. В концовке игры между мадридцами и островитянами произошла массовая потасовка.

В финале Суперкубка «Реал» сыграет с «Барселоной», которая ранее переиграла в первом полуфинале «Атлетик» из Бильбао (2:0).

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