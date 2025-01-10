Винисиус едва не устроил стычку с Маффео в подтрибунном помещении — Relevo

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказал претензии по поводу поведения на поле защитнику «Мальорки» (3:0) Пабло Маффео в подтрибунном помещении в полуфинальном матче Суперкубка Испании, сообщает Relevo.

По данным источника, в момент, когда между игроками накалились отношения, помощник тренера мадридского клуба Давиде Анчелотти пришел на помощь бразильскому нападающему.

Напомним, по ходу игры между Винисиусом и Маффео несколько раз происходили стычки.

В преддверии матча с «Реалом» Маффео дал интервью, в котором сказал, что в случае боя с Винисиусом он нокаутировал бы бразильского нападающего за 10 секунд.

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