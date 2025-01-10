Винисиус едва не устроил стычку с Маффео в подтрибунном помещении — Relevo
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказал претензии по поводу поведения на поле защитнику «Мальорки» (3:0) Пабло Маффео в подтрибунном помещении в полуфинальном матче Суперкубка Испании, сообщает Relevo.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Беллингем – 63' 2:0 Вальент – 90+3' 3:0 Родриго – 90+5'
По данным источника, в момент, когда между игроками накалились отношения, помощник тренера мадридского клуба Давиде Анчелотти пришел на помощь бразильскому нападающему.
Напомним, по ходу игры между Винисиусом и Маффео несколько раз происходили стычки.
В преддверии матча с «Реалом» Маффео дал интервью, в котором сказал, что в случае боя с Винисиусом он нокаутировал бы бразильского нападающего за 10 секунд.
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