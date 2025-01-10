Александр Точилин отреагировал на вопрос о «проклятии» московского «Динамо»

Экс-защитник московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал отсутствие у бело-голубых трофеев на протяжении последних 29 лет.

– «Динамо» не может ничего выиграть с 1995 года. Уже даже заговорили о каком-то проклятии. Вы верите в него?

– Побеждает тот, кто лучше готов в данный момент. То, что должно быть присутствие какой-то удачи, – наверное, мы можем об этом говорить. Но говорить о каком-то проклятии… Честно говоря, я не верю в это, — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Последним на данный момент и единственным в российской истории трофеем московского «Динамо» является Кубок России, завоёванный по итогам розыгрыша-1994/1995. При этом бело-голубые 10 раз выигрывали национальное первенство Советского Союза, в последний раз это произошло в весеннем чемпионате 1976 года.

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