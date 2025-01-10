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Игорь Корнеев: «Реал» накажет «Барселону» в финале так, как это не смог сделать «Атлетик»

Игорь Корнеев: «Реал» накажет «Барселону» в финале так, как это не смог сделать «Атлетик»
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Экс-полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от предстоящей встречи сине-гранатовых с мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» — однозначный фаворит. Они накажут «Барселону» так, как это не смог сделать «Атлетик» в полуфинале Суперкубка, хотя должен был наказывать. Нападающие «Реала» не повторят ошибок, совершённых в игре чемпионата Испании, когда они массово попадали в офсайды. Сейчас все соперники начинают приспосабливаться к обороне «Барселоны». Сила «Реала» в том, что его игроки не гнушаются черновой работы», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Реал» и «Барселона» встретятся лицом к лицу в финале Суперкубка Испании, матч пройдёт 12 января. В полуфинале сине-гранатовые переиграли «Атлетик» из Бильбао (2:0), мадридцы одержали крупную победу над «Мальоркой» (3:0). Очная встреча соперников в 11-м туре испанской Ла Лиги текущего сезона состоялась 26 октября 2024 года в Мадриде и завершилась разгромной выездной победой «Барселоны» со счётом 4:0.

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