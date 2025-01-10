Суарес высказался о возможном переходе Неймара в «Интер Майами»

Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес высказался о возможном воссоединении с бразильским форвардом «Аль-Хиляля» в американском клубе.

«Все знают, что представляет собой Неймар как игрок, что мы создали, в какую эпоху мы были вместе. Сегодня мы живём в другую эпоху, намного старше, чем были в то время. Ну, как он и все остальные говорили, случиться может все, что угодно, но это ожидания и иллюзии, которые можно породить, но воплотить их в жизнь сложно», — приводит слова Суареса Goal.

Напомним, ранее Суарес, Неймар и Лионель Месси выступали вместе в каталонской «Барселоне».

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