Гасилин — о Кварацхелии: для меня переход из «Наполи» в «ПСЖ» — не шаг вперёд в карьере

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном трансфере грузинского вингера Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «ПСЖ».

«Решать «Наполи», но для меня «ПСЖ» и «Наполи»… я не знаю, кто выше. Для меня клубы абсолютно одинаковые. «Наполи» борется за Серию А, ты здесь лидер, у тебя хорошая зарплата, ты играешь в Лиге чемпионов и переезжать в «ПСЖ», ну не знаю. Для меня это не шаг вперёд в его карьере», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация о трансферном интересе французского «Пари Сен-Жермен» к 23-летнему грузинскому вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Видео: Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»