Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» с «Барселоной» в Суперкубке Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем финальном матче с «Барселоной» в Суперкубке Испании.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«В последнее время Класико всегда было непредсказуемым. Были матчи, которые мы легко выиграли, а были и такие, где они разгромно обыграли нас. Трудно представить, каким будет финал, но он будет интересным, потому что на поле будет много талантов. Я не знаю, как всё сложится. Мы постараемся превзойти Барселону», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

Финальный матч между Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 12 января, начало — 22:00 мск.