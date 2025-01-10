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Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» с «Барселоной» в Суперкубке Испании

Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» с «Барселоной» в Суперкубке Испании
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем финальном матче с «Барселоной» в Суперкубке Испании.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последнее время Класико всегда было непредсказуемым. Были матчи, которые мы легко выиграли, а были и такие, где они разгромно обыграли нас. Трудно представить, каким будет финал, но он будет интересным, потому что на поле будет много талантов. Я не знаю, как всё сложится. Мы постараемся превзойти Барселону», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

Финальный матч между Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 12 января, начало — 22:00 мск.

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