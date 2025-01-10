Карло Анчелотти отреагировал на массовую потасовку между игроками «Реала» и «Мальорки»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о массовой драке футболистов после полуфинального матча Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0).

«Стычка в конце была ненужной для обеих команд и бессмысленной, потому что игра уже закончилась», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Напомним, в конце матча Джуд Беллингем шлёпнул по затылку защитника соперников Пабло Маффео, что вызвало недовольство у испанского игрока. Стычка между ними переросла в массовую потасовку.

В финальном матче Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Барселоной».Матч состоится в Бильбао на стадионе «Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа», начало – 22:00 мск.

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