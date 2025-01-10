Стало известно, какой английский клуб может возглавить Моуринью

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью может покинуть турецкий клуб и возобновить карьеру в Англии.

Как сообщает The Sun, португальский специалист является главным кандидатом на пост наставника английского «Эвертона».

«Эвертон» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе команды 17 очков по итогам 19 матчей.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил турецкий «Фенербахче» летом 2024 года. Ранее специалист тренировал «Рому», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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Трибуны встречают Жозе Моуринью перед матчем с петербургским «Зенитом»: