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Жена Уэйна Руни рассказала про его странную привычку перед сном

Жена Уэйна Руни рассказала про его странную привычку перед сном
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Колин Руни, жена экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, рассказала про странную привычку, без которой он не может уснуть.

«Если я тоже в постели, он включает вентилятор, а если меня нет — фен. Кстати, однажды из-за этого он чуть не устроил пожар. Обычно фен дует прохладным воздухом, но как-то раз было слишком холодно, Уэйн переключил его на горячий режим, и тот взорвался», — приводит слова Колин Руни The Sun.

Руни является воспитанником «Эвертона», откуда перебрался в стан «Манчестер Юнайтед». В общей сложности англичанин сыграл за манкунианцев 559 матчей, в которых отметился 253 мячами и 145 голевыми передачами. Под конец карьеры Руни играл за «Эвертон», «Ди-Си Юнайтед» и «Дерби Каунти». Уже в качестве тренера англичанин был в «Дерби Каунти», «Ди-Си Юнайтед» и «Бирмингеме».

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