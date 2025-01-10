Анчелотти отреагировал на решение о временной регистрации игроков «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на решение о временной регистрации футболистов «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Регистрация Ольмо и Виктора? У меня есть мнение на этот счёт, но я не хочу об этом говорить», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

В начале января Ла Лига, как и Федерация футбола Испании, официально отказали каталонскому клубу в регистрационных действиях по Ольмо и Виктору. Однако в среду, 8 января, стало известно, что Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании до тех пор, пока апелляция сине-гранатовых будет рассматриваться в судебных инстанциях.

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