Пост Романо о «Спартаке» и Угальде, Кросби — 9-й по очкам в истории НХЛ. Главное к утру

Известный инсайдер Фабрицио Романо написал о подготовке «Спартаком» нового контракта для нападающего Манфреда Угальде, форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби опередил по очкам Джо Сакика и стал девятым бомбардиром за всю историю НХЛ, «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Барселоной». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».