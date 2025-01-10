Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

10 января главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, НХЛ, НБА, теннис

Пост Романо о «Спартаке» и Угальде, Кросби — 9-й по очкам в истории НХЛ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Известный инсайдер Фабрицио Романо написал о подготовке «Спартаком» нового контракта для нападающего Манфреда Угальде, форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби опередил по очкам Джо Сакика и стал девятым бомбардиром за всю историю НХЛ, «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Барселоной». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Спартак» готовит новый контракт для Угальде на фоне интереса к нему из Европы — Романо.
  2. Сидни Кросби опередил Джо Сакика и стал девятым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
  3. «Реал» разгромил «Мальорку» в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
  4. Александра Панова выиграла турнир в Аделаиде в паре с Ханьюй Го.
  5. Роналду забил 917-й гол в карьере.
  6. «Барселона» зарегистрировала Ольмо и Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги.
  7. Матч «Реала» с «Мальоркой» закончился массовой потасовкой между футболистами.
  8. ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с АЕКом, но всё равно вылетел из Кубка Греции.
  9. «Манчестер Юнайтед» хочет обменять Рашфорда на Кварацхелию — источник.
  10. Две передачи Кучерова и 27 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон».
  11. Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» победить «Анахайм».
  12. «Ливерпуль» может побороться с «ПСЖ» за подписание Хвичи Кварацхелии — Орнштейн.
  13. Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Нью-Джерси».
  14. Лидер Востока «Кливленд» выиграл у «Торонто» и продлил победную серию до 12 матчей.
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Самсонова в Аделаиде, много хоккея и Кубок России по биатлону
Топ-события пятницы: Самсонова в Аделаиде, много хоккея и Кубок России по биатлону
Материалы по теме
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 января
Результаты игрового дня НБА 10 января
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android