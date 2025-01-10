Пост Романо о «Спартаке» и Угальде, Кросби — 9-й по очкам в истории НХЛ. Главное к утру
Известный инсайдер Фабрицио Романо написал о подготовке «Спартаком» нового контракта для нападающего Манфреда Угальде, форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби опередил по очкам Джо Сакика и стал девятым бомбардиром за всю историю НХЛ, «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Барселоной». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Спартак» готовит новый контракт для Угальде на фоне интереса к нему из Европы — Романо.
- Сидни Кросби опередил Джо Сакика и стал девятым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
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