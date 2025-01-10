В «Атлетико» осудили разрешение зарегистрировать игроков «Барселоны» Ольмо и Виктора

В мадридском «Атлетико» опубликовали заявление по поводу решения о временной регистрации футболистов «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Атлетико» хочет выразить глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся в испанском футболе после резолюции. Мы считаем, что это решение ставит под угрозу существующую систему, подвергая сомнению правила игры. Закон о спорте включает в себя и защищает экономический контроль, действующий в Ла Лиге, и тем не менее с помощью этой резолюции он поставлен под угрозу», — говорится в заявлении «Атлетико».

В начале января Ла Лига, как и Федерация футбола Испании, официально отказали каталонскому клубу в регистрационных действиях по Ольмо и Виктору. Однако в среду, 8 января, стало известно, что Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании до тех пор, пока апелляция сине-гранатовых будет рассматриваться в судебных инстанциях.

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