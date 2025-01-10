Жена Кайла Уокера передумала разводиться на фоне возможного переезда в Саудовскую Аравию

Энни Уолкер, жена защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, всего несколько месяцев назад подавшая заявление на развод с футболистом, передумала. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 34-летним Уокером интересуется ряд клубов из Саудовской Аравии, включая «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. Предполагается, что англичанину могут предложить контракт, по которому он будет зарабатывать около £ 400 тыс. в неделю. Друзья супруги Уокера считают, что именно это могло заставить её передумать и простить футболиста, которого она ранее неоднократно ловила на изменах.

Кайл Уокер пополнил состав «Манчестер Сити» в 2017 году, покинув лондонский «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне защитник провёл 15 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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