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Главный тренер «Интер Майами» Маскерано оценил вероятность перехода Неймара

Главный тренер «Интер Майами» Маскерано оценил вероятность перехода Неймара
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о возможном переходе бразильского нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в клуб.

«Мы не можем говорить о Неймаре, потому что у нас ничего нет. Безусловно, он великолепный игрок. Любой тренер в мире хотел бы его в свою команду, но вы знаете правила МЛС по поводу потолка зарплат. Сейчас у нас нет возможности [подписать Неймара]», — приводит слова Маскерано Goal.

В течение своей карьеры бразильский футболист выступал за «Сантос», «Барселону», «ПСЖ». Больше всего матчей Неймар провёл в составе «Сантоса». Он принял участие в 225 играх во всех турнирах, где забил 136 голов и сделал 64 результативные передачи.

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