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Эдуард Мор: раньше Мбаппе в «Реале» иногда мешал Винисиусу. Сейчас приносит пользу

Эдуард Мор: раньше Мбаппе в «Реале» иногда мешал Винисиусу. Сейчас приносит пользу
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0).

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Беллингем – 63'     2:0 Вальент – 90+3'     3:0 Родриго – 90+5'    

«Реал» провёл очень хорошую игру. Команда находится в отличной форме. Лидеры мадридской команды очень хорошо понимают друг друга. Спасибо «Мальорке», что боролась и не давала игрокам «Реала» разбежаться, так что получился очень интересный матч. Мбаппе очень много играл на команду, чего раньше у него не было. До сих пор он в «Реале» всё время пытался открываться за спину и попадал в офсайд. Иногда он даже мешал Винисиусу. Сейчас Мбаппе органично встроился в команду и приносит пользу, даже если не забивает», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в матче полуфинала Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0) вышел в стартовом составе и провёл на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

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