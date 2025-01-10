Эдуард Мор: раньше Мбаппе в «Реале» иногда мешал Винисиусу. Сейчас приносит пользу

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0).

«Реал» провёл очень хорошую игру. Команда находится в отличной форме. Лидеры мадридской команды очень хорошо понимают друг друга. Спасибо «Мальорке», что боролась и не давала игрокам «Реала» разбежаться, так что получился очень интересный матч. Мбаппе очень много играл на команду, чего раньше у него не было. До сих пор он в «Реале» всё время пытался открываться за спину и попадал в офсайд. Иногда он даже мешал Винисиусу. Сейчас Мбаппе органично встроился в команду и приносит пользу, даже если не забивает», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в матче полуфинала Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0) вышел в стартовом составе и провёл на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

Видео: Мбаппе получил маску Черепашки-ниндзя от Силвы