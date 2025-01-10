Игрок «Ахмата» Ловат перешёл в «Гояс» на правах аренды

Бразильский «Гояс» официально объявил о переходе крайнего защитника грозненского «Ахмата» Лукаса Ловата на правах аренды, сообщает пресс-служба южноамериканского клуба в соцсети Х (ранее Twitter). Соглашение действует до 31 декабря 2025 года.

Фото: ФК «Гояс»

Напомним, бразильский защитник пропустил начало нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги из-за частичного разрыва боковой связки. В текущем сезоне он провёл за «Ахмат» 13 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

27-летний Ловат перешёл в «Ахмат» из братиславского «Слована». Контракт игрока с грозненцами рассчитан до конца сезона-2026/2027. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.